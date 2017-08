David Pujadas crée sa société de production et signe 2 ans avec LCI pour produire et présenter le 18/20 de la chaîne info

Selon le journaliste Renaud Revel, David Pujadas va s’engager pour deux ans avec LCI et va, pour se faie, créer sa propre société de production, baptisée Particules Productions (en clin d’œil à Michel Houellebecq), cette structure fournira notamment à la chaîne tout-infos le 18h-20 heures, une session d’informations que David Pujadas animera chaque jour. Renaud Revel précise que "une douzaine de personnes sont embauchées à cette fin et vont constituer l’équipe dont Romain Messy ( France 2) et Benjamin François ( La Grande librairie, France 5).

L'information a été confirme ce matin peu après 8h par la chaîne LCI qui précise que ce nouveau rendez-vous va s'intituler "24h Pujadas: l'info en questions"

Le jeudi 8 juin, le présentateur du 20h avait conclu son dernier JT avec ces mots: «Tout n’a pas été rose, tout n’a pas été parfait, loin de là. Et, on apprend beaucoup de ses erreurs mais le travail a été énorme. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont nourri ce journal. Et à tous les autres, à tous les étages, à tous les postes, ils peuvent être fiers», déclare-t-il sous les applaudissements de la rédaction présente autour de lui sur le plateau.

Et d'ajouter: «Cela a été un immense honneur de vous accompagner toutes ces années. Je veux aussi exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui ont cru en moi, parfois contre toute évidence. Ils se reconnaîtront.On ne peut faire ce métier que si on l’aime».