La SNCF annonce'un "remboursement exceptionnel" pour les passagers ayant dû dormir dans les gares à cause de l'incendie d'Aubagne

Dans un communiqué, la SNCF indique qu'un "remboursement exceptionnel" est prévu pour les passagers ayant dû dormir dans les gares à cause des perturbations liées à l'incendie d'Aubagne. La "SNCF est consciente des conditions difficiles qu’ont rencontré les voyageurs et ce, malgré la mobilisation de plus de 300 cheminots sur place", indique la société ferroviaire dans un communiqué. 3.000 voyageurs étaient bloqués en gare. Sur la ligne entre Marseille et Cassis, la circulation des trains avaient été bloquée dès samedi 19h, avant de reprendre aux alentours de 10h30 le lendemain. Plus de 3.000 voyageurs étaient donc restés bloqués dans les gares en attendant que la circulation ne puisse reprendre.