Attentats: Marine Lorphelin, ex-Miss France, traitée de raciste après un tweet demandant à «protéger les Européens»

L'hommage de Marine Lorphelin aux victimes des attentats de Barcelone a soulevé l'indignation d'internautes, qui l'ont jugé raciste. Face à la polémique, L'ex-Miss a fait son mea culpa face aux messages violents qui ont été mis en ligne contre elle, reposant une nouvelle fois la question de l'intolérance et de la haine véhiculée sur les réseaux sociaux.

«Les politiques vont-ils enfin décider de protéger les citoyens européens ? Toutes mes pensées émues aux victimes et à leurs familles #Barcelone», a-t-elle écrit sur le réseau social dans un message depuis supprimé. Ce court texte a déclenché la colère d'une partie des internautes, qui y ont flairé du «racisme». Ces derniers ont en effet considéré qu'il était malvenu de vouloir «protéger les citoyens européens», sans citer les autres.

Après avoir supprimé son message, Marine Lorphelin s'est émue de l'interprétation qui en a été faite et des insultes qu'il a occasionné, interpellant les internautes pour leur demander s'ils se sentaient en sécurité. Mais cela n'a visiblement pas suffi à calmer les esprits et des dizaines d'internautes anonymes en ont remis une couche sur le racisme supposé de la Miss.

Finalement sous la pression, la Miss France a du faire son mea culpa, tout en s'indignant d'être traitée de raciste pour avoir utilisé le mot «européen»...

A noter malgré tout quelques soutiens, dont celui de Julien Rochedy, ancien directeur du Front National Jeunesse qui lui a envoyé ce message: "Marine, vous êtes plus intelligente, plus simple et plus belle que tous ces ratés, frustrés de la vie et moralisateurs. Soutien "