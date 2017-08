Un lance-roquettes, des explosifs et du matériel de police retrouvés dans la cité Jacques-Duclos à Saint-Denis

Un lance-roquettes, des explosifs, du matériel de police, plusieurs kilos de cannabis ont été retrouvés dans la cité Jacques-Duclos à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en fin de semaine dernière.

Outre le lance-roquettes anti-char et trois pains d’explosif tolite, les policiers ont mis la main sur deux fusils à pompe, des munitions de calibre 12 et 9 mm, 40 kg de résine de cannabis, de l’argent liquide, des gyrophares de police et des gilets pare-balles, selon Le Parisien, qui ajoute que deux hommes, de 30 et 40 ans, ont été mis en examen et écroués pour trafic d’armes et de stupéfiants, samedi à Paris.

«Plusieurs personnes ont été entendues», dont un gardien d’immeuble, âgé de 40 ans, et récemment recruté par Plaine commune habitat.

qui gère plus de 18 000 logements sur sept communes de Seine-Saint-Denis, a ajouté avoir alerté la préfecture à «maintes reprises sur la situation grave» de cette cité.