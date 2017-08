Dix marins américains portés disparus et cinq blessés dans une collision cette nuit entre leur destroyer et un pétrolier au large de Singapour

Dix marins américains sont portés disparus et cinq ont été blessés dans une collision lundi entre leur destroyer et un pétrolier au large de Singapour. Il s'agit du second accident impliquant un navire de guerre américain en deux mois. Le destroyer lance-missiles USS John S. McCain est entré en collision avec le navire marchand Alnic MC près du détroit de Malacca aux premières heures de la matinée, a précisé l'US Navy dans un communiqué.

"Les premiers rapports indiquent que le USS John S. McCain a subi des dommages à bâbord arrière. Il y a actuellement 10 marins portés disparus et cinq ont été blessés. Des opérations de recherches sont en cours en coordination avec les autorités locales", précisé le communiqué, tandis que le navire de guerre se dirigeait vers le port de Singapour.

"L'étendue des dommages et les blessures des personnels sont en train d'être examinées. L'incident va faire l'objet d'investigations", précise encore le communiqué.

Le destroyer se dirigeait vers le port de Singapour au moment de la collision qui s'est produite lundi à 5h24 (21h24 GMT dimanche) dans les eaux malaisiennes, selon l'US Navy.

.