L'acteur comique américain Jerry Lewis est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans à Las Vegas

Né le 16 mars 1926, à Newark, dans le New Jersey, sous son vrai nom Joseph Levitch, Jerry Lewis s'est distingué en tant qu'acteur, producteur et réalisateur américain. Le registre comique fut son créneau tout au long de son parcours.

Plongé dans cet univers dès son plus jeune âge grâce à des parents artistes, sa carrière commence véritablement avec le tandem The Martin and Lewis comedy team qu'il forme avec le chanteur Dean Martin. Ils deviennent rapidement le duo le plus apprécié aux Etats-Unis.

À la suite de nombreuses querelles, il choisit de prendre son envol et apparaît ainsi dans le film The Delicate Delinquent, en 1957. Il joue ensuite dans cinq films en tant qu'acteur principal avant de se décider à passer à l'étape supérieure. En effet, en 1960, il écrit, joue, produit et réalise le long-métrage The Bellboy.

Il fut le pionnier de la régie vidéo, en utilisant une caméra vidéo sur le plateau en même temps qu'il filmait normalement, pour pouvoir visualiser immédiatement le résultat. Cette technique devint dès lors un standard dans l'industrie.

Le métier de réalisateur lui plut tellement qu'il mit en scène plusieurs autres films tels que Le Tombeur De Ces Dames, Le Zinzin D’hollywood (The Errand Boy), en 1962, et le fameux Docteur Jerry Et Mister Love (The Nutty Professor), l'année suivante. La critique française l'encense et lui décerne la légion d'honneur.

IL signe son grand retour dans les années 1980, en interprétant notamment un rôle à contre-emploi dans La Valse Des Pantins de Martin Scorsese, aux côtés de Robert de Niro.

En 2006, Jerry Lewis fête son 80ème anniversaire. À cette occasion, il a été fait commandeur de la légion d'honneur par le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres. Il publie également chez Flammarion un livre de souvenirs, "Dean et moi, une histoire d'amour", où il raconte notamment le duo comique qu'il forma avec Dean Martin.