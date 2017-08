Montargis (Loiret): La police ouvre le feu sur un suspect armé d'un couteau - L'homme a été abattu - Toute la scène filmée par un amateur - Regardez

Un homme a été abattu par la police après avoir menacé les fonctionnaires avec un couteau, hier à Châlette-sur-Loing, une commune au nord de Montargis (Loiret).

Après un signalement d'une voisine, les forces de l'ordre sont venues interpeller ce suspect, connu "pour des troubles psychiatriques" et "pour homicide volontaire", selon France Bleu Orléans.

Les fonctionnaires ont retrouvé l'homme dans sa voiture. Ils l'ont sommé de descendre, mais celui-ci a refusé de coopérer. En marche arrière, il a alors percuté à plusieurs reprises le véhicule de police, garé de façon à lui couper la route.

L'homme a commencé alors à exhiber un couteau, menaçant de tuer les fonctionnaires et "de placer des bombes dans toute la ville." Les policiers ont donné des coups de matraque sur le pare-brise et les vitres de la voiture pour tenter de l'interpeller. Mais l'individu est parvenu à prendre la fuite au volant de son véhicule. Les policiers ont sorti leurs armes et ont fait feu à plusieurs reprises sur la voiture. L'individu, qui a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, est mort des suites de ses blessures.

Toute la scène a été filmé depuis un balcon.

