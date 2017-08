France 2 enquête sur le succès de Madonna, "la chanteuse la plus riche du monde" avec une fortune de 490 millions d'euros - Regardez

France 2 enquête sur le succès de Madonna, "la chanteuse la plus riche du monde" avec 490 millions d'euros. C'était hier soir, dans le journal de 20h, et la chaîne a essayé de comprendre quelles étaient les clefs de ce succès.

Auteure, danseuse, actrice, artiste multicarte et reine des affaires, Madonna est partie de rien, elle est aujourd'hui la chanteuse la plus riche du monde. "Je pense que je suis l'exemple même du rêve américain", a-t-elle pu dire d'elle.

À 20 ans, Madonna Louise Veronica Ciccone débarque à New York (États-Unis). Six ans plus tard elle explose avec Like a Virgin. Un corps d'athlète sculpté par le sport et taillé pour la scène, lumières, costumes, chorégraphies, ses spectacles sont réglés au millimètre. Madonna traverse les modes et inspire les plus grands couturiers. Muse par excellence, Madonna est aussi une redoutable femme d'affaires. Elle gère son image comme une multinationale. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 490 millions d'euros. À 59 ans, l'icône pop fascine toujours autant.

Regardez