Nicolas Charbonneau, ancien directeur adjoint de l'information du groupe TF1, devient directeur délégué du Parisien

Nicolas Charbonneau, ancien rédacteur en chef du Parisien-Aujourd'hui en France, passé ensuite chez TF1, a été nommé directeur délégué des rédactions du journal. Le journaliste avait été grand reporter pendant plus de 10 ans à Europe 1, puis rédacteur en chef du Parisien-Aujourd'hui en France de 2009 à 2012, avant d'être nommé en juillet 2012 directeur adjoint de l'information du groupe TF1.

Au Parisien, il occupera une fonction nouvellement créée dans l'organigramme du journal, aux côtés de la directrice générale Sophie Gourmelen, et du directeur des rédactions Stéphane Albouy.

"Son expérience du Parisien-Aujourd'hui en France et des différents médias, radio et audiovisuel, et sa connaissance de grandes rédactions sont autant d'atouts pour porter le développement du Parisien et renforcer sa position de media référent en matière d'information générale et de proximité", a indiqué le journal dans un communiqué. Le Parisien-Aujourd'hui en France a en outre chargé Pierre Chausse et Frédéric Vézard, directeurs adjoints des rédactions, "d'accélérer la transformation digitale" du quotidien, précise-t-on de même source.