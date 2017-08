Gare de Nîmes: Que s'est-il vraiment passé hier soir et pourquoi ce vent panique avec ces rumeurs d'attentats et de fusillade ?

La gare de Nîmes a été évacuée vers 21h15 et bouclée par les forces de l’ordre, et un homme porteur d’un pistolet d’alarme a été interpellé et placé en garde à vue. Vers 23 heures, la gare était à nouveau partiellement ouverte, les forces de l’ordre laissant entrer et sortir les voyageurs en les filtrant sans que le périmètre de sécurité ait été totalement levé. "Nous avons eu un signalement inquiétant indiquant qu’un homme armé était entré en gare de Nîmes", a précisé la préfecture. "Les forces de l’ordre sont arrivées rapidement sur les lieux, ont évacué la gare en établissant un périmètre de sécurité et ont fait les vérifications d’usage dans la gare et dans un TGV qui se trouvait à quai". La préfecture a également précisé qu’il n’y avait "pas eu de fusillade" et prévoyait un "retour rapide à la normale". Un homme correspondant au signalement et vu également sur les images de vidéosurveillance, a été interpellé et placé en garde à vue samedi soir. Dispositif de sécurité massif Plus tôt dans la soirée, des médias espagnols évoquaient des tirs, et des usagers de la SNCF s’affolaient sur les réseaux sociaux, dans la crainte d’un nouvel attentat. Cette évacuation intervient alors que Nîmes a accueilli samedi le départ de la Vuelta, le tour d’Espagne auquel a assisté le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Un dispositif de sécurité massif était déployé dans la ville de Nîmes pour sécuriser l’événement sportif, après les attentats meurtriers survenus jeudi et vendredi en Catalogne.

22h35: Ce que l'on sait de la situation à Nîmes

Une importante opération de police est en cours en gare SNCF de Nîmes. Les services de police procèdent à d’importantes vérifications. Un, voire plusieurs individus pourraient être armés, c’est ce qui a déclenché l’intervention massive des forces de l’ordre après le signalement par un témoin. L’information selon laquelle des coups de feu ont été entendus a été démentie par le Midi Libre et par le Préfet. Les accès à la gare sont fermés. Un périmètre de sécurité a été mis en place et tous les passagers sont confinés dans des trains. Les services de secours demandent d’éviter le secteur.

22h32: Selon LCI, un TGV est arrêté en gare afin de procéder à des vérifications dans les wagons. La police étudie actuellement les images de vidéo surveillance. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue car il correspond au signalement fourni par le témoin. Un pistolet d'alarme a été trouvé dans son sac.

22h29: Le Préfet confirme l'absence de fusillade dans la Gare

22h27: Selon le Midi Libre de Nîmes: "Officiel : un homme a été arrêté gare de #Nîmes . Pas de fusillade. Officieux : son arme pourrait être factice..."

22h24: Les voyageurs doivent rester confinés dans les trains - Importantes forces de l'ordre sur place

22h23: Le Midi Libre confirme "aucune fusillade gare de #Nîmes . Mais prudence. Info @Midilibre : un homme, possiblement armé, arrêté" Plusieurs média annonçaient une fusillade dans la gare ce soir.

22h17: La situation était confuse, ce samedi soir, à la gare de Nîmes (Gard). Selon le Midi libre, le bâtiment a été évacué en urgence, et bouclé à partir de 21h15, après qu'un témoin a alerté la police : il aurait aperçu un ou plusieurs individus armés. Le quotidien indique qu'il n'y aurait pas eu de fusillade mais qu'un homme, possiblement armé, aurait été arrêté.