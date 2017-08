Le blogueur Jeremstar expulsé de Tunisie affirme avoir été retenu pendant 12 heures par la police locale à Tunis

Le blogueur Jeremstar devait passer plusieurs jours à Hammamet, mais à son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage, il s'est fait expulser du pays.

Le Huffington post Magrheb raconte: "Après 10 heures d'attente dans une salle de transit où il a été emmené, Jeremstar est rentré à Paris, sans comprendre la raison de cet incident, "J'attends toujours une réponse du Ministère," indique-t-il sur dans un snap .

"C'est juste incompréhensible! Pourquoi mon passeport a été gardé autant de temps?" s'interroge-t-il

Dans ces vidéos, il assuré que la police tunisienne lui a confisqué son passeport sans lui donner aucune explication. Confiné dans cette pièce pendant une douzaine d'heures, Jeremstar a raconté n'avoir aucun moyen de se nourrir, ni même de se désaltérer.

Quelques heures plus tard, il a posté plusieurs vidéos dans sa story, expliquant qu'il était finalement rentré à Paris, n'ayant pu rester sur le territoire tunisien : "ça a été une nuit assez abominable et très éprouvante... J'ai été isolé dans une salle sans comprendre ce qui se passait pendant très de douze heures. " Il avoue ensuite ne pas en comprendre les raisons et espère obtenir des explications auprès des "autorités compétentes. J'étais déjà venu 3 ou 4 fois en Tunisie!"