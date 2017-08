Un père et sa fille débarqués d'un avion après des réflexions sur les 12h de retard - Leur vidéo fait le buzz aux USA - Regardez

Eric et Whitney Miller, le père et sa fille, ont été débarqué d'un vol de la compagnie Frontier Airlines, comme le montre une vidéo diffusée par les médias américains. Les deux passagers expliquent "qu'ils ont été sortis de l'avion alors qu'ils discutaient entre eux de ce vol, un des pires de leur vie, du mauvais service commercial de la compagnie et du retard de près de 12h enregistré". "C'était une conversation privée" affirment les Miller, "nous parlions entre nous et nous avons soudain été expulsés par le personnel de la compagnie".

De son côté Frontier Airlines déclare que "de la porte d'embarquement jusqu'au siège ces personnes n'ont cessé de faire des remarques désagréables au personnel de la compagnie, un comportement qui mettait en danger le calme et la sérénité des autres passagers."

