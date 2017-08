On a retrouvé François Hollande et Julie Gayet ! Ils sont à Eygalières avec Charles Aznavour et Michel Drucker - Regardez

On a retrouvé François Hollande et Julie Gayet ! Ils sont à Eygalières dans les Bouches du Rhône avec Charles Aznavour et Michel Drucker. Ils ont tous dîner ensemble avec également Dany Saval, la femme de l'animateur vedette, au restaurant “Paulette” , et c'est justement la propriétaire de ce restaurant qui posté la photo sur son compte Facebook.

François Hollande vient de célébrer son 63e anniversaire en petit comité à Aiguine un village situé dans le Var, Charles Aznavour va lui s'envoler pour Los Angeles afin d’y recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et Michel Drucker prépare sa rentrée sur France 2 au coeur du dimanche après-midi.