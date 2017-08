Attentats en Espagne: Furieux contre les journalistes, Alain Marsaud, ancien chef de la lutte anti-terroriste, quitte le plateau de BFM en direct - Regardez

Alain Marsaud, ancien chef du service central de lutte antiterroriste au parquet de Paris dans les années 1980, a piqué un vrai coup de gueule en direct sur BFM TV. Il était un peu plus de 20h25, quand soudain l'invité de la chaîne s'émeut que les journalistes n'osent pas prononcer les mots "d'Islamo-fascisme", "d'Islam Intégriste" ou encore "d'attentat Islamiste". Et Alain Marsaud de s'exclamer: "Il faut nommer les choses !".

Invité également en plateau, Anthony Bellanger chroniqueur à France Inter et ancien directeur de l’information de Courrier international, monte alors au créneau pour défendre ses confrères: "Vous dites n'importe quoi ! Les journalistes sont là pour dire les choses telles qu'elles sont et non pas ce que vous souhaitez. Leur travail est de prendre des précautions et de dire ce qui est confirmé, ce que les agence de presse confirment."

Alain Marsaud décide alors de quitter le plateau.

Regardez