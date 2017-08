EN DIRECT - Attentats en Espagne: Bilan révisé à 30 Français blessés dont cinq dans un état grave

16h16: Le dernier bilan des victimes françaises des attentats de la fin de la semaine en Espagne, publié samedi par le ministère des Affaires étrangères, fait état de 30 blessés, dont cinq dans un état grave. Seize de ces blessés ont pu quitter les hôpitaux où ils étaient soignés et 14 sont encore hospitalisés dans des établissements de la région de Barcelone, a précisé le Quai d'Orsay dans un communiqué. Les attaques aux véhicules bélier de Barcelone et Cambrils, en Catalogne, revendiquées par l'organisation de l'Etat islamique, ont fait au total 14 morts et 126 blessés.

12h52: Le risque terroriste est maintenu à 4 sur une échelle de 5, annonce le ministre de l'Intérieur espagnol. Une réunion du pacte antiterroriste est prévue lundi. "Nous ne sommes pas passés au niveau 5 (le niveau maximum) car nous ne nous trouvons pas dans une situation d'attentat imminent", précise-t-il. "Nous allons intensifier la prévention des attentats, et (...) nous prévoyons le renforcement du dispositif de réactions à un attentat, indique Juan Ignacio Zoido. La présence policière va être renforcée dans les lieux touristiques.

12h49: Le groupe Etat islamique revendique l'attaque de Cambrils en Espagne, selon Amaq, l'agence de propagande du groupe terroriste. Cet attentat, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à un peu plus de 100 km de Barcelone après celui des Ramblas, avait fait un mort et six blessés

07h13: Les victimes sont de nationalité allemande, algérienne, argentine, australienne, autrichienne, belge, marocaine, canadienne, chinoise, colombienne, cubaine, équatorienne, égyptienne, espagnole, américaine, philippine, française, britannique, grecque, néerlandaise, taïwanaise, hondurienne, roumaine, hongroise, irlandaise, italienne, koweïtienne, macédonienne, mauritanienne, pakistanaise, péruvienne, dominicaine, turque et vénézuélienne, selon un bilan "provisoire" de la protection civile catalane.

06h43: Dès jeudi, la police régionale de Catalogne a annoncé l'arrestation de deux suspects dans l'attaque de Barcelone, un Espagnol et un Marocain. L'Espagnol, dont l'identité n'a pas été révélée, est né à Melilla, ville sous administration espagnole située dans le nord du Maroc. Il a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, une localité où la nuit précédente une explosion dans un logement avait fait un mort et sept blessés. Les enquêteurs relient cette explosion à l'attentat de Barcelone, selon le porte-parole de la police.

"Nous soupçonnons qu'ils (les occupants) préparaient un engin explosif", a-t-il fait savoir. Le deuxième homme arrêté serait de nationalité marocaine. Il serait lié à la camionnette utilisée dans l'attentat de Barcelone, il a été arrêté à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Aucun des deux n'a d'antécédent judiciaire. La police catalane a annoncé ce vendredi matin sur son compte Twitter l'arrestation d'un troisième individu, également à Ripoll, en lien avec les attaques de Barcelone et Cambrils, puis d'un quatrième, dans l'après-midi, sans précisions.