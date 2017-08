L'homme qui a retenu une femme en otage dans une radio aux Pays-Bas réclamait simplement du temps d'antenne

L'homme qui a retenu une femme en otage dans un bâtiment de la radio-télévision publique néerlandaise aux Pays-Bas réclamait du temps d'antenne et souffre de problèmes psychiatriques, a indiqué le ministère public néerlandais.

"Il voulait utiliser du temps d'antenne pour partager des messages qui étaient en rapport avec ses hallucinations", a expliqué le ministère public dans un communiqué.

Jeudi vers 08H00, un homme a menacé une collaboratrice de la radio-télévision NPO avec un couteau sur un parking devant le bâtiment situé à Hilversum, au centre des Pays-Bas. "Il l'a poussée à entrer dans le bâtiment" avant de la prendre en otage, a rapporté le parquet. La police avait dressé un périmètre autour de l'immeuble, interdisant à toute personne d'y entrer, avait précisé à l'AFP la porte-parole de la police du centre des Pays-Bas, Helen de Heer. Un négociateur s'est ensuite rendu sur place.

L'individu, âgé de 33 ans et domicilié à La Haye, a finalement été interpellé environ une heure et demi plus tard, vers 09H30, et emmené au commissariat pour interrogatoire.

La femme a été libérée saine et sauve et a déclaré qu'elle ne le connaissait pas. L'homme a agi seul et a été présenté vendredi devant le juge-commissaire. Il est maintenu en détention. L'enquête se poursuit, "notamment sur la personnalité du suspect", a ajouté le ministère public.