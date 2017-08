James Murdoch, patron de la maison mère de la chaîne Fox News, se dit "inquiet" après la réaction de Donald Trump aux violences de Charlottesville

James Murdoch, patron de la maison mère de la chaîne Fox News, s'est dit "inquiet" après la réaction de Donald Trump aux violences de Charlottesville et a appelé à "s'élever contre les nazis".

Le président de 21st Century Fox a aussi annoncé que lui et sa femme Kathryn faisaient un don de 1 million de dollars à l'Anti-Defamation League, l'une des plus vieilles organisations contre le racisme et l'antisémitisme. Il a "encouragé" ses amis à "donner vous aussi ce que vous croyez juste". Fox News est très prisé des conservateurs et des électeurs de M. Trump. Dans un rare message envoyé jeudi à quelques "amis" avant d'être plus largement diffusé, le fils du magnat australien des médias Rupert Murdoch, un proche de Donald Trump, souligne que les évènements du week-end dernier en Virginie "et la réaction du président des Etats-Unis nous inquiètent tous en tant qu'Américains et peuple libre".

"La présence de la haine dans notre société a été mise à nu alors que des croix gammées étaient brandies dans les rues de Charlottesville et des actes de terrorisme brutal et de violence perpétrés par une foule raciste. J'ai du mal à croire avoir besoin d'écrire cela: s'élever contre les nazis est essentiel. Ou les membres du Ku Klux Klan, ou les terroristes.

Démocrates et républicains et les autres doivent tous être d'accord là dessus", souligne Ce message est rare. James Murdoch souligne lui-même ne "pas avoir l'habitude de commenter publiquement l'actualité". Il suit une autre intervention, de Rupert Murdoch cette fois, qui avait demandé début août à Donald Trump de limoger son conseiller Steve Bannon, perçu comme l'incarnation de l'alt-right - du nom adopté par une partie de l'extrême droite américaine - à la Maison Blanche. Donald Trump a suscité une profonde indignation, y compris dans les rangs républicains, pour ne pas avoir dénoncé clairement les manifestants néo-nazis à l'origine des violences de Charlottesville qui ont fait un mort et 19 blessés.

Le président américain a renvoyé dos-à-dos manifestants d'extrême-droite et contre-manifestants.