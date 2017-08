Que sont-ils devenus ? Jean-Edouard Lipa (Loft Story): "Je ne laisserai pas mes enfants regarder la télé-réalité"

Dans la série "Que sont-ils devenus, Jean-Edouard Lipa était l'invité de Guillaume Genton sur Europe 1.

L'ancien candidat du Loft sur M6 a fait le point sur son expérience et sur son activité aujourd'hui:

"J’ai gagné 20 000 francs à l'époque du Loft, environ 3.000 euros. Je pense qu’avec le recul les gens voient qu’on était pas si méchants, qu’on était pas si cons, on a trouvé plus cons derrière. On avait un defraiement de 1200 francs par semaine.

Aujourd'hui, je mixe toujours un petit peu, mais j’essaye de m’en échapper pour faire mixer les autres. J’ai produit de la musique j’ai pas produit des tubes et à un moment il a fallu faire un choix et j’ai évolué vers du consulting artistique sur des hôtels 5 étoiles et par chance le PSG.

L’idée c’est d’aider ces établissements 5 étoiles à travers ma culture musicale à mieux dynamiser leur points de ventes. »

Est-ce qu’il fera regarder la téléréalité à son enfant ? : « C’est la question piège. Franchement mes parents ne sachant pas ce que c’était m’ont laissé faire, moi je ne les laisserait pas faire »