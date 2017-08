DERNIERE MINUTE - Finlande: La police ouvre une enquête pour terrorisme après l'attaque qui a fait 2 morts et 6 blessés à Turku

10h13: la police ouvre une enquête pour "terrorisme" - La police finlandaise a annoncé samedi avoir arrêté cinq personnes lors d'une perquisition dans un appartement de Turku dans la nuit, dans le cadre de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a tué deux personnes vendredi.

07h01: Ce que l'on sait ce matin

*"Il y a huit victimes dans l'attaque au couteau. Deux morts et six blessés", a écrit sur Twitter la police de la région. Une victime est morte sur place et l'autre à l'hôpital.

La police a précisé lors d'une conférence de presse que l'une des victimes avait été attaquée alors qu'elle portait secours à une autre sur la place du Marché au centre de la ville. "L'assaillant a ensuite quitté la place vers une rue très fréquentée et poignardé plus de gens", a ajouté un porte-parole de la police.

"A ce moment de l'enquête, nous ne pouvons pas dire s'il s'agit d'un acte terroriste". L'arme, un couteau, a été saisie lors de l'arrestation du suspect, qui a été blessé par balles à la cuisse. La police l'a décrit comme "un homme jeune d'origine étrangère", sans donner d'autres détails. Les policiers ont indiqué travailler en coopération avec les services de l'immigration finlandais, mais son identité n'a pas été établie.

Vendredi 28 août

18h37: L'attaque de Turku ne fait pour l'instant "pas l'objet d'une enquête pour terrorisme, mais cela pourrait changer", annonce la police.

18h26: Un nouveau bilan fait état de 2 morts et plusieurs blessés

17h54: Au moins une personne a été tuée et huit autres ont été blessées dans l'agression au couteau commise à Turku, selon un communiqué de l'hôpital local, relayé par l'agence finlandaise STT.

17h00: Ce que l'on sait de la situation

Plusieurs personnes ont été poignardées à Turku en Finlande, en début d'après-midi ce vendredi 18 août, a annoncé la police finlandaise. Des coups de feu ont été tirés par la police pour intercepter le suspect. D'après le compte Twitter de la police, des agents ont arrêté le suspect en lui tirant dessus. L'homme serait blessé à la jambe. Cependant les forces de l'ordre sont à la recherches d'autres suspect "éventuels" et demandent aux riverains d'éviter la zone. L'incident aurait eu lieu dans la zone de Puocatei-Market Square.

D'après la télévision publique Yle, le centre-ville a été bouclé. Des témoins ont évoqué des corps étendus dans une zone fréquentée de cette ville moyenne dans l'ouest de la Finlande, un temps capitale du pays. Les commerces ont été fermés.

"Le gouvernement suit de près la situation à Turku et l'opération de police en cours", a twitté Juha Sipilä, le chef du gouvernement qui devrait se réunir dans la journée. Selon la chaîne de télévision MTV3, la police a renforcé la sécurité à l'aéroport d'Helsinki et dans les gares.

16h52: Le mobile du suspect reste inconnu et la police n'a pas rendu public le nombre de victimes.

16h48: Six femmes au moins feraient partie des personnes attaquées



16h47: "La police cherche d'autres auteurs éventuels du crime à Turku. Elle demande à la population de quitter et d'éviter le centre de Turku", ont écrit les forces de l'ordre sur Twitter.

16h46: La police a annoncé vendredi rechercher d'autres suspects après avoir arrêté un homme soupçonné d'avoir poignardé plusieurs personnes dans le centre de Turku, une ville moyenne du sud-ouest de la Finlande.

16h43: Selon la chaine de télévision MTV3, la police a renforcé la sécurité à l'aéroport d'Helsinki et dans les gares.

16h39: "Le gouvernement suit de près la situation à Turku et l'opération de police en cours", a posté Juha Sipilä sur Twitter, le chef du Gouvernement qui devrait se réunir dans la journée.

16h35: Plusieurs internautes postent sur les réseaux sociaux des clichés, en voici un :

16h20: Turku est une ville située au sud-ouest de la Finlande.

16h17: "Les forces de l'ordre ont tiré dans les jambes de l'auteur suspecté du crime" écrit la police sur Twitter.

16h14: Plusieurs photos postées sur les réseaux sociaux montrent de nombreux véhicules de secours sur une grande place.

16h13: L'homme aurait été interpellé selon l'AFP mais aucune information concernant l'état des victimes n'a été communiquée pour le moment.

16h11: L'attaque au couteau survient à peine 24 heures après l'attaque de Barcelone qui à ce stade a fait 14 morts et une centaine de blessés.

16h05: Plusieurs sources indiquent qu'un homme aurait poignardé plusieurs personnes à Turku. Les forces de l'ordre demandent d'éviter le centre-ville.