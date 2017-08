Attentats en Espagne - En plein direct à la télé, un homme apparaît avec un tee-shirt: "Fuck l'Etat Islamique" - Regardez

Alors qu'un journaliste de la télévision espagnole TVE est en plein direct depuis le lieu de l'attaque, un individu arborant fièrement le tee-shirt passe dans le champs de la caméra et montre une mention: "FCK ISIS", soit, en français, "Nique l'État islamique", ISIS étant l'acronyme en anglais du groupe terroriste basé en Irak et en Syrie. Visiblement, le journaliste en plein direct ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé derrière lui. On ne sait pas si l'homme passait par hasard ou avait prévu son coup, en tout état de cause , il a réussi à faire le buzz en Espagne avec cette séquence, mais également à travers le monde...