EXCLU AVANT-PREMIERE - Capital (M6): Découvrez l'idée qu'a eu ce producteur pour rajeunir l'image de la mirabelle - VIDEO

Dimanche, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Capital". L'émission, présentée par Bastien Cadéac, sera intitulée "Apéro, fruits, glaces : enquête sur les saveurs de l'été".

À la belle saison, notre alimentation se met, comme nous, à l'heure estivale. De l'entrée au dessert, le magazine va décrypter les saveurs et les plats de nos étés. Les journalistes se sont notamment intéressés à la mirabelle.

Cette petite prune jaune au goût délicieusement sucré qui booste l'économie de toute une région. La mirabelle produite en Lorraine représente à elle seule 80 % de la production mondiale. Un business en croissance - actuellement de quinze millions d'euros par an. Ce trésor est protégé par un label. Entre ceux qui possèdent le label et ceux à qui on ne le donne pas, c'est une véritable bataille juridique qui se joue sur les terres fertiles de Lorraine.

Afin de rajeunir l'image de la mirabelle, un producteur a eu une idée. Avec son fils, il est allé à la rencontre des jeunes afin de leur faire (re)découvrir ce fruit.

