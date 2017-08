Un nouveau film "Star Wars" qui aura pour héros le maître Jedi Obi-Wan Kenobi est en préparation

Selon le Hollywood Reporter, Stephen Daldry, le metteur en scène de "Billy Elliot", devrait réaliser un nouveau film "Star Wars" qui aura pour héros le maître Jedi Obi-Wan Kenobi.

Le scénario n'a pas encore été écrit, et aucun nom n'a filtré pour savoir qui incarnera le célèbre chevalier Jedi, incarné dans la trilogie originelle par le défunt Alec Guinness.

Stephen Daldry, qui a également réalisé "The Hours", devrait superviser la production et l'écriture du long-métrage.

La société de production Lucasfilm, propriété de Disney, s'est lancée dans la création de six nouveaux films "Star Wars" depuis 2015. Une nouvelle trilogie, qui suit les deux premières, a vu le jour. Star "Wars: Episode VII" est sorti en 2015. Les épisodes VIII et le IX sont quant à eux attendus en 2017 et 2019.