Bonnie Tyler va chanter "Total Eclipse of the Heart" pour l'éclipse solaire totale du 21 août aux Etats-Unis

Bonnie Tyler va chanter son célèbre tube "Total Eclipse of the Heart" pour l'éclipse solaire totale du 21 août aux Etats-Unis, sur le navire de croisière "Oasis of the Seas" de la compagnie américaine Royal Caribbean Cruise Line, avant l'éclipse de lundi, visible depuis plusieurs régions des Etats-Unis.

"Bonnie Tyler était un choix logique pour ce moment historique", a déclaré Michael Bayley, le PDG de la compagnie au magazine américain Time dans une interview publiée mercredi.

"La Première dame du rock jouera avec le célèbre groupe DNCE pour donner un concert exclusif autour de l'AquaTheater", l'immense piscine extérieure du navire, a-t-il ajouté.