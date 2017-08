Attentat en Espagne: Le témoignage de Français qui étaient sur les Ramblas au moment de l'attaque à la voiture bélier - Vidéo

Un dernier bilan communiqué aux alentours de 23 heures par les autorités fait état d'au moins 13 morts et de plus de 100 blessés. "Nous pouvons confirmer en ce moment qu'il y a treize morts et plus d'une centaine de blessés", a déclaré à la presse le responsable de l'Intérieur du gouvernement régional catalan, Joaquim Forn.

Les services d'urgence faisaient état de 80 blessés dont 15 graves, mais "nous savons que d'autres blessés se sont rendus directement dans les hôpitaux, et ce chiffre d'une centaine pourrait augmenter", a déclaré Joaquim Forn.

Le bilan des morts pourrait aussi s'alourdir, a-t-il ajouté.

Voici le témoignages de touristes Français diffusés par CNews