Pierre Ménès: "Matthieu Delormeau me dérangeait beaucoup dans TPMP, je le trouvais très désagréable et très agressif !"

Avec le franc parler qui est le sien, Pierre Ménès est revenu, au cours d'une interview à RMC, sur sa participation prochaine à l'émission de Cyril Hanouna.

Celui qui sera bientôt autour de la table de "TPMP" a dévoilé son cachet mais s'est également confié sur sa venue dans l'émission en tant qu'invité la saison dernière. A l'époque, Matthieu Delormeau faisait encore partie de l'émission et était présent autour de la table. Visiblement, la personnalité du chroniqueur n'a pas plu au chroniqueur de Canal Plus :

"L'année dernière, Delormeau me dérangeait beaucoup (...) Je le trouvais très désagréable et très très agressif. Et j'en ai eu la confirmation quand j'ai été invité !"

Pierre Ménès a même ajouté : "Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'aurais aimé faire l'émission".

Mais que le spécialiste du foot se rassure, Matthieu Delormeau n'est pas prévu dans la prochaine équipe de "TPMP", émission qui fera sa rentrée sur C8 le lundi 4 septembre.