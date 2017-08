EN DIRECT - Espagne - Une femme est morte des suites de ses blessures, le bilan est désormais de 14 morts - Plusieurs Français parmi les blessés - Le chauffeur de la camionnette toujours en fuite

12h35: Une femme est morte des suites de ses blessures, annonce la Protection civile, après avoir été victime de l'attaque de Cambrils. Le bilan des attaques commises hier en Espagne passe désormais à 14 morts

12h12: Minute de silence au Real Madrid

12h00: Minute de silence en Espagne en présence du Roi et du Premier Ministre en Espagne

11h56: Les autorités espagnoles recherchent Moussa Oukabir comme étant le conducteur de la fourgonnette, selon l'agence de presse espagnole EFE. Il aurait 18 ans et vivrait à Ripoll.

Il s'agit du frère de Driss Oukabir qui s'était présenté au commissariat ce jeudi dans la soirée afin de déclarer le vol de ses papiers d'identité par son jeune frère.

11h53: Ce matin, Emmanuel Macron a posté un message sur Twitter.



11h43: Christian Estrosi, maire de Nice, prend la parole : "Nous avons besoin de moyens (...) On ne fait pas la guerre avec les règles de la paix, Nous serons suffisamment solides pour que la vie l'emporte sur la mort". Il annonce vouloir solliciter les maires pour organiser un sommet des villes touchées par le terrorisme.

11h05: La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête. Celle-ci est ouverte pour "tentative d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste".

"Les investigations seront confiées à la SDAT et à la DGSI. Cette procédure est induite par le fait que des Français figurent parmi les victimes", indique BFMTV

10h40: La police recherche toujours un homme en fuite après les deux attentats en Catalogne qui ont fait 13 morts et plus de cent blessés, a annoncé vendredi Carles Puigdemont. Le président de Catalogne a indiqué que la police n'avait pas d'éléments "sur ses capacités de nuire". "Avec ce genre de profil, on sait, ils l'ont démontré, qu'ils ont la volonté de faire du mal", a poursuivi le chef de l'exécutif régional, affirmant qu'il y aurait dans "les prochaines heures (...) des résultats" vu le "travail de la police". Il pourrait s'agit du conducteur de la camionnette qui a renversé des dizaines de personnes à Barcelone et s'est enfui en courant. Un témoin l'a décrit comme "un homme très jeune, d'une vingtaine d'années, au visage mince".

10h35: Les corps des 13 victimes ont été transportés à l'Institut médico-légal pour être identifiés, indique La Vanguardia (en espagnol). D'après le journal, les familles devront aussi se rendre sur place pour identifier les morts

09h58: Les occupants de la voiture de Cambrils n'étaient pas en possession de matériel explosif et étaient seulement munis de fausses ceintures explosives.



09h28: Le service public de transports de Barcelone précise que, pour des raisons de sécurité, les stations de métro place de Catalogne restent fermées au public.



08h52: Une nouvelle arrestation, en lien avec les attentats, a eu lieu à Rippoll (nord de l'Espagne), vient d'annoncer le ministre de l'Intérieur catalan à la Radio Catalunya

07h51: Barcelone: 26 Français blessés dans l'attentat dont 11 touchés gravement (Ministre des Affaires étrangères)

Voici le communiqué de Jean-Yves le Drian:

07h31: A Cambrils, un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter. Les cinq attaquants dans voiture ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne, région du nord-est de l'Espagne.

Les Mossos avaient auparavant annoncé avoir abattu "quatre terroristes présumés" mais le cinquième est mort de ses blessures. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs, a ajouté un porte-parole des Mossos.

07h00: Le point complet sur le deuxième attentat de la nuit à Cambrils

La voiture a fauché des piétons vers minuit sur la promenade de bord de mer à Cambrils, une ville touristique à 120 km au sud de Barcelone, comme la camionnette qui jeudi avait descendu en trombe les Ramblas, une grande avenue de Barcelone bondée de touristes. Un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter. Quant au policier blessé, il ne l'est que légèrement selon le compte Twitter des Mossos.

Les cinq occupants de la voiture ont été tués, ont annoncé les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne, région du nord-est de l'Espagne. Les Mossos avaient auparavant annoncé avoir abattu "quatre terroristes présumés", mais le cinquième est mort de ses blessures. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs, a ajouté un porte-parole des Mossos.

"Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d'Esquadra et la fusillade a commencé", a annoncé un porte-parole du gouvernement régional.

La police a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés d'au moins 18 nationalités différentes jeudi à Barcelone. Le conducteur de la camionnette meurtrière avait réussi à s'enfuir.

06h54: Six civils et un policier ont été blessés quand une voiture a foncé dans la foule dans la station balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, avant d'être arrêtée par les tirs de la police, ont rapporté les autorités. La police avait auparavant annoncé avoir abattu "quatre terroristes présumés" et blessé un cinquième lors de son opération dans la localité.

04h23: Il y a eu une « fusillade » dans la station balnéaire de Cambrils, a annoncé un porte-parole du gouvernement régional de Catalogne. Selon le correspondant de la radio Cadena Ser, plusieurs rues de la commune étaient barrées et des gens étaient confinés dans des restaurants et des lieux de divertissement. Dans une vidéo amateur mise en ligne par un média local, on pouvait entendre plusieurs tirs d’armes à feu au milieu des sirènes de police.

02h03: La police catalane a annoncé qu'une opération contre une possible "attaque terroriste" était en cours à Cambrils, station balnéaire au sud de Barcelone. On ignore si cette opération est liée à l'attaque à la fourgonnette qui a fait au moins 13 morts jeudi après-midi en plein centre de Barcelone. Le conducteur de cette camionnette est toujours recherché. Les services de secours catalans ont exhorté sur Twitter les personnes présentes à Cambrils à "rester chez elles, rester à l'abri".



00h18: La police catalane a confirmé qu'elle détenait deux personnes en lien avec l'attentat, mais aucun d'entre eux n'étaient le ou les conducteurs de la fourgonnette. Par ailleurs, un homme a bien été abattu près de Barcelone après qu'il a forcé un barrage de police. Son lien avec l'attentat n'est pas encore établi avec précision.

Jeudi 17 août

23h09: Nouveau bilan 13 morts et 100 blessés

22h40: Deux policiers ont été renversés dans la soirée par un véhicule lors d'un contrôle à la sortie de Barcelone, a indiqué la police régionale de Catalogne, sans que l'on sache si l'incident était lié à l'attentat qui a frappé la ville. "Leur vie n'est pas en danger", a déclaré une porte-parole des Mossos d'Esquadra, ajoutant que des agents avaient tiré en direction du véhicule pour tenter de l'arrêter. Le véhicule a ensuite été localisé à Sant Just Desvern, commune voisine de Barcelone, et un dispositif de déminage activé, a-t-elle précisé, ajoutant que les policiers ne savaient pas si le conducteur se trouvait dans le véhicule ni s'il contenait des explosifs.

22h30: Un suspect arrêté après l'attaque à la camionnette qui a fait au moins 13 morts et 80 blessés à Barcelone a été identifié, selon le principal syndicat de police espagnol. Il s'agit de Driss Oukabir, a affirmé un porte-parole du Syndicat unifié de policiers (SUP). Un homme portant ce nom avait posté sur sa page Facebook, consultée par l'AFP avant qu'elle ne devienne inaccessible vers 21 heures, des photos le montrant sur la plage, d'autres devant un miroir, et une image du drapeau berbère, peuple présent notamment au Maroc et en Algérie.

21h28: Daesh revendique l'attentat

21h17: Selon le gouvernement catalan un deuxième homme a été arrêté et un nouveau bilan fait état de 12 morts et plus de 80 blessés

20h58: Selon le journal catalan La Vanguardia et El Mundo, un homme qui a tenté d'échapper à un contrôle policier a été tué lors d'une fusillade par la police, à moins de 10 kilomètres du centre-ville de Barcelone. Il conduisait une Ford blanche. L'information a été confirmée par la police catalane et la Guardia Civil.

20h33: Le gouvernement Catalan confirme le bilan donné par les médias: 13 morts et au moins 50 blessés

La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17 août 2017

20h18: La police catalane affirme sur Twitter qu'elle a procédé à une arrestation, sans préciser si cette personne a un lien avec l'attentat. Par ailleurs, elle précise qu'il n'y a "personne pris en otage dans un bar de Barcelone", contrairement aux informations qui circulent selon lesquelles un homme est retranché avec des otages dans un bar de la ville.

19h48: La camionnette avait été louée par l'un des suspects, Driss Oukabir, selon El Pais.

19h46: Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts à assister" les autorités espagnoles. "Les terroristes à travers le monde doivent savoir que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à les trouver et les traduire en justice", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

19h42: La police donne un bilan très différent et beaucoup moins lourd que celui des médias locaux faisant état d'un mort (et non 13 comme la presse) et 32 blessés, dont 10 graves

19h17: La Sagrada Familia vient d'être évacuée par la police.

Il s'agit du monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de l'architecte Antoni Gaudi, la Sagrada Família est située dans le quartier du même nom. La Sagrada Família est le monument le plus visité d’Espagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid avec plus de 3,2 millions de visiteurs

19h12: Les services de secours de Barcelone demandent aux propriétaires de véhicules d'évacuer les rues afin de permettre une intervention médicale plus rapide.

19h02: Le chiffre de 13 morts est désormais cité dans tous les médias

18h58: Les médias locaux évoquent 10 à 13 morts désormais. Une radio locale parle de 13 morts alors que le site internet d'El Pais évoque 10 morts minimum

18h43: Selon la Vanguardia, parmi les blessés se trouve un enfant dans un état critique qui vient d'être admis aux urgences pédiatriques. Deux autres, dans un état moins grave, sont également en train d'être transférés à l'hôpital.

18h42: Le safety check de Facebook a été activé dans la ville catalane.

18h41: La police confirme qu'un suspect est retranché dans un bar

18h36: Selon El Pais, qui cite des sources policières, les enquêteurs seraient actuellement à la recherche d'une deuxième fourgonnette qui pourrait être impliquée dans l'attentat.

18h34: Pour les Français, actuellement à Barcelone, un numéro d'appel au consulat est spécialement mis en place : (00 34) 93 270 30 35.

À Paris : une cellule de crise est également ouverte au Centre de Crise du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

18h29: Deux hommes armés se seraient retranchés dans un bar du centre de Barcelone, rapportent les journaux El Periodico et El Pais. El Periodico fait état de tirs dans le secteur du marché de La Boqueria, situé à deux pas des Ramblas.

Pour l'heure aucun élément ne permet de confirmer si les deux individus se trouvaient à bord de la camionnette qui a foncé sur la foule.

Selon El Pais, le conducteur du véhicule a pris la fuite à pied, après avoir percuté des dizaines de personnes avec son véhicule.

18h24: El Mundo confirme que deux auteurs seraient retranchés. Ils seraient dans un restaurant turc et tiendraient plusieurs personnes en otage.

18h16: Un premier bilan fait état de 2 morts et 20 blessés

18h15: Selon la police, le conducteur du van serait parti à pied. Les policiers espagnols sont actuellement déployés pour retrouver le suspect qui a percuté la foule. L’individu recherché ferait 1,70 mètre et serait vêtu d’une chemise rayée bleue et blanche

18h03: Ce que l'on sait à 18h de la situation à Barcelone

Une fourgonnette a percuté plusieurs personnes sur les Ramblas, une des artères touristiques de Barcelone vers 17h05. Il y aurait plusieurs blessés. Le quotidien El Pais parle ainsi de cinq blessés mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué pour le moment. La police a en revanche annoncé jeudi par mégaphones qu'une "attaque terroriste" était "confirmée."

Les policiers étaient en train d'évacuer la grande place voisine Plaza Catalunya, et les alentours sur un périmètre de 200 mètres, a constaté le correspondant de l'AFP. " L'automobiliste aurait pris la fuite à pied selon la police. Une dizaine d'équipes médicales sont en tout cas sur place. Le quartier est bouclé.

La police a demandé à tous les riverains de quitter la zone.

17h54: Toutes les stations de métro et les gares sont fermées en centre ville. Ordre est donné aux touristes et habitants de ne pas bouger et de rester à l'abri.

17h53: Deux hommes armés seraient réfugiés dans un restaurant (Reuters)

17h50: La police confirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste.

Le chauffeur aurait abandonné son véhicule et pris la fuite à pied (El Pais)

17h45: Nouvelle vidéo diffusée sur Twitter

#Barcelone Un véhicule monte sur le trottoir et percute une foule de piétons. Plusieurs blessés ( via @KevRincon) pic.twitter.com/jmo6uFefI6 — B3infos (@B3infos) 17 août 2017

17h41: Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a indiqué la police de Catalogne (nord-est). "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", a indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de policiers se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

17h32: L'incident s'est produit vers 17h05, on ne sait pas pour quelle raison la camionnette a foncé dans la foule

17h25: La police catalane évoque plusieurs blessés, selon un premier bilan.

17h23: Une fourgonnette percute la foule dans le centre-ville de Barcelone. Selon les premières informations, le véhicule aurait percuté des piétons à La Rambla, la plus grande avenue de la ville.