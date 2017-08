Patrick Dempsey choisi pour jouer dans une série TV qui s’inspirera du livre "La vérité sur l’affaire Harry Quebert"

Selon The Hollywood Reporter, Patrick Dempsey va faire son retour dans une série tv qui s’inspirera du livre "La vérité sur l’affaire Harry Quebert". Il donnera la réplique à Ben Schnetzer, qui endossera le rôle de Marcus Goldman, le narrateur.

Le livre de l’auteur suisse Joël Dicker a remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française en 2012.

Le best seller raconte l’histoire d’un jeune écrivain qui tente de résoudre un meurtre survenu une trentaine d’années plus tôt dans une petite ville côtière du New Hampshire.

Jean-Jacques Annaud réalisera la série.

.