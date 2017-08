Donald Trump de plus en plus isolé après Charlottesville - Nouvelle manifestation anti-raciste cette nuit sur place - Regardez

Donald Trump était dans une position difficile mercredi après sa virulente sortie sur Charlottesville qui suscitait un profond malaise dans son camp politique et jusque dans les milieux d'affaires qui s'étaient jusqu'ici tenus à l'écart des polémiques. Fait rarissime, ses deux prédécesseurs républicains encore en vie, George H.W Bush et son fils George W. Bush, ont diffusé un communiqué commun appelant l'Amérique à "toujours rejeter le racisme, l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes". Sans citer le 45e président, les 41 et 43e insistent sur la nécessité de garder à l'esprit les mots de Thomas Jefferson, principal auteur de la Déclaration d'indépendance: "Tous les hommes sont créés égaux".

En renvoyant dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs - dont un sympathisant a tué une jeune femme samedi à Charlottesville - et les manifestants antiracistes, Donald Trump a franchi un cap, un peu plus de 200 jours après sa prise de fonction.

Ses propos, livrés sur un ton acerbe et accusateur depuis la Trump Tower et salués par l'ex-leader du Ku Klux Klan David Duke, ont laissé nombre d'élus sans voix. Et donné l'impression très nette que c'est dans ce torrent de paroles que Donald Trump a dit ce qu'il pensait, plutôt que la veille lorsqu'il lisait sur téléprompteur, depuis la Maison Blanche, un discours condamnant les "violences racistes".

Cette nuit une nouvelle manifestation a eu lieu à Charlottesville avec la foule qui a chanté plusieurs refrains appelant à l'unité.