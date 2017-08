Donald Trump a annoncé dans un tweet la dissolution de deux des instances destinées à le conseiller en matière de politique économique

Donald Trump a annoncé dans un tweet la dissolution de deux des instances l'entourant pour le conseiller en matière de politique économique après la vague de démissions de PDG qui en faisaient partie.

"Plutôt que de mettre sous pression les responsables d'entreprises du Conseil sur l'industrie et du Forum de stratégie et de politique, je mets fin aux deux. Merci à tous!", a tweeté le président américain. Sa décision est intervenue alors que les médias américains faisaient état de rumeurs sur la prochaine auto-dissolution du Forum de stratégie et de politique (President's Strategic and Policy Forum).

Ces deux instances avaient été formées après son élection et réunissaient chacun une vingtaine de PDG. Il existe un troisième cénacle, le Conseil des exportations, (President's Export Council) dont la création remonte à 1973 et qui a pour mission de conseiller le président des Etats-Unis sur sa politique commerciale.