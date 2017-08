Chine: Sur la plage, de nombreux baigneurs mettent sur leur visage une cagoule - Découvrez pourquoi ! - VIDEO

Si vous allez sur des plages en Chine, vous risquez d'être surpris ! De nombreuses personnes portent des cagoules.

L'objet synthétique, appelé "face-kini", couvre l'intégralité du visage et permet aux Chinois de garder la peau la plus pâle possible.

"On veut rester belle. Pour nous, c'est avoir la peau blanche", explique l'une Chinoise interrogée.

Chaque cagoule est venue entre 5 et 20 euros.

