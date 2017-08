Cyril Hanouna révèle son projet de monter une grande opération pour les plus démunis: "Mon rêve, c'est de faire comme Coluche "

Dans un long entretien accordé à Paris Match depuis sa villa située à Cannes, l'animateur a notamment évoqué son rapport à l'argent.

"Vous n’imaginez pas le nombre de tweets qui mettent en parallèle le contrat de Neymar de 200 millions d’euros et le mien de 250 millions d’euros", confie l'animateur, qui rappelle que ce contrat concerne des productions et non son salaire. "Je gagne très bien ma vie" reconnait Cyril Hanouna, "il ne faut pas s’en cacher, mais je fais mon métier avant tout pour m’amuser."

Mais l'animateur de "TPMP" souhaite aller plus loin et mettre de son argent au profit d'une grande cause, à l'image de Coluche : "Mon rêve, c’est de créer un jour, comme Coluche, quelque chose comme les Restos du cœur, mais concernant le logement. Avec l’association Les Anges de la rue, nous essayons de repérer les immeubles, les hôtels à l’abandon pour les rénover et les mettre à disposition".

