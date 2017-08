Découvrez les premières images du road-trip de Nabilla et Thomas en Australie diffusé dès le lundi 28 août sur NRJ12 - VIDEO

Le lundi 28 août prochain, à 18h15, NRJ12 lancera une nouvelle émission baptisée "Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie".

Pour cette nouvelle aventure, fini les malles de grands couturiers, les chauffeurs, la première classe et les restaurants gastronomiques ! Nabilla a accepté d’oublier son confort pour découvrir et traverser l’Australie à la « roots » avec pour seul bagage un sac à dos ! Accompagnée de son amoureux Thomas, de leurs amis et de son frère Tarek, c’est à 8 qu’ils vont partir pour une aventure incroyable en Australie.

Du nord au sud, au total, ils vont parcourir près de 4.000 km au pays des kangourous avec seulement quelques dollars australiens en poche ! Ils ont 20 jours pour arriver à leur destination finale : Sydney. Entre le désert, la jungle, le soleil de plomb, les insectes, les imprévus et surtout la personnalité imprévisible de Nabilla, ils vont vivre un incroyable périple qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de l'émission.

