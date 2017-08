Cyril Hanouna raconte la nuit où il a failli quitter C8 pour M6 avant d'être "rattrapé en une moins heure" par Vincent Bolloré !

Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Paris Match, Cyril Hanouna évoque sa famille, ses passions, les polémiques qui ont agité "TPMP" ces dernières semaines, mais également son transfert inachevé de C8 à M6.

L'animateur est notamment revenu sur le contrat de 250 millions d'euros qu'il a signé avec Vincent Bolloré pour des productions sur le groupe Canal pendant cinq ans. Un contrat historique à la télévision qui est arrivé alors que Cyril Hanouna était sur le point d'aller... sur M6 !

Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le trublion du PAF explique que l'histoire qui s'est déroulée lors d'une "incroyable" nuit : "Ce qui est fou, c’est qu’on me proposait davantage sur les autres chaînes ! Sur TF1, c’était énorme, M6 pareil, mais je suis resté chez Bolloré".

Cyril Hanouna précise : "Je devais signer avec Nicolas de Tavernost sur M6. Je voulais avoir ma revanche, le “Morning Live” n’avait pas marché quand j’y étais. J’appelle Vincent Bolloré pour le prévenir. Il me dit : “Laisse-moi une heure !” Puis il revient vers moi : “On veut te garder.”"

Dans un souci de "fidélité à Vincent Bolloré", l'animateur choisit de rester sur C8 avec un contrat de cinq ans et prévient son associé Stéphane Courbit à deux heures du matin : "C’est le seul qui me suit et croit en moi depuis quinze ans. Je prends donc la décision de rester sur C8 ".

Mais la folle nuit ne s'arrête pas là ! Cyril Hanouna doit informer Nicolas de Tavernost, le patron d'M6, qu'il ne signera pas sur la chaîne : "A 6h30, coup de fil de Nicolas de Tavernost. Je suis mal. Je ne veux pas qu’il pense que j’ai fait monter les enchères. Nicolas a été très cool, il m’a dit : “Si jamais tu ne signes pas, je t’attends.”"

L'animateur de TPMP confie également que "si Vincent Bolloré n’avait pas repris le groupe Canal+, j’en serais parti" avant de conclure : "J’aime beaucoup M6 et peut-être encore plus son boss, pour son élégance".