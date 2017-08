En tournage au Canada, Johnny Depp surprend des enfants à l'hôpital habillé en pirate Jack Sparrow

Les patients à l'Hôpital BC Children’s Hospital Foundation pour enfants à Vancouver, au Canada, n'oublieront jamais le nom de "Jack Sparrow".

C'est parce que Johnny Depp - le capitaine lui-même - leur a fait une visite surprise, habillé du costume de son personnage de la franchise de films "The Pirates of the Caribbean".

"Le personnage charismatique a charmé les patients et leurs familles, en laissant des sourires et des rires dans son sillage", a déclaré à CBS News une porte-parole de l'Hôpital. "Il était à l'hôpital pendant plus de cinq heures et demi et n'est jamais sorti de son personnage."

"Comment faites-vous? Je n'ai pas d'épée. Je viens en paix", a déclaré Depp à de jeunes patients alors qu'il leur serrait la main.

L'acteur a même aidé à organiser une fête pirate pour un groupe d'enfants dans l'après-midi avant de poursuivre sa visite qui a pris fin avec des rencontres individuelles avec des patients en oncologie, en pédiatrie générale et en neurologie.