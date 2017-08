Cyril Hanouna pose pour la première fois aux côtés de ses deux enfants, Bianca et Lino, en Une de Paris Match

Cette semaine, Cyril Hanouna fait la couverture du nouveau Paris Match, et pose pour la première fois aux côtés de ses deux enfants, Bianca et Lino âgés de 6 et 5 ans. jusque là, le présentateur vedette de C8 avait toujours souhaité les garder à l'écart des médias mais cette fois, c'est carrément en une du magazine qu'ils s'affichent.

Bianca et Lino sont « sa soupape de décompression » affirme Cyril Hanouna à Paris Match et en profite pour revenir sur les récentes affaires: "Tout cela a été fait au nom du rire, et non de la polémique ! Que l'on me qualifie d'homophobe m'a mis en colère. Mon idée est de me battre contre la connerie, la bien-pensance et le conformisme ».

Et il ajoute: "Si demain je ne fais plus que 200 000 téléspectateurs, tout le monde me trouvera très sympathique. C'était d'ailleurs le cas il y a plusieurs années et je faisais la même chose. Les intérêts industriels en jeu sont tels que toutes les critiques envers l'émission s'apparentent à de la guerre économique.

Le gros du public de TPMP ne regarde plus la télévision, il est sur le Net, sur YouTube ou les réseaux sociaux. Chaque soir, nous le ramenons dans le giron télévisuel. Cela donne à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait une puissance incroyable. Nous avons su créer une vraie famille."