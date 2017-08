Paris Hilton regrette la diffusion "sans son consentement" de sa sex tape tournée à 18 ans avec son copain de l'époque Rick Salomon

Dans un entretien accordé à Marie Claire US, Paris Hilton a dit regretter la diffusion "sans son consentement" de sa sex tape tournée à 18 ans avec son copain de l'époque Rick Salomon. Ce dernier avait vendu les images à la presse américaine.

"Je n'ai pas eu un dollar sur cette vidéo. Et c'est la dernière chose que je voudrais. C'est vraiment blessant parce que toute ma vie, je voulais ressembler à la Princesse Diana et à toutes ces femmes fabuleuses et élégantes et j'ai l'impression que Salomon m'a tout pris. J'aurais pu être comme ça mais à cause de cette vidéo, je serai toujours jugée à cause d'un moment privé entre mon petit ami et moi."

Et d'ajouter : "J'aurais aimé ne jamais le rencontrer. C'est en fait l'un des seuls regrets de ma vie. Je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant des mois. J'étais tellement déprimée, humiliée. Je ne voulais plus être vue en public."