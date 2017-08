INEDIT - Ce soir à 20h55 sur NRJ12, "Dans les secrets des burgers et de la gastronomie: Que nous cache-t-on ?" - VIDEO

C'est le nouveau magazine d'information de l'été d'NRJ12. Tout l'été, Malika Menard vous propose de plonger "Dans les secrets de...".

Ce soir, à 20h55, vous allez plonger dans les secrets des restaurants.

Au sommaire

« La course aux étoiles »

Sur les 175 000 restaurants de l’hexagone, 616 sont étoilés, ils sont tous recensés dans un seul et même ouvrage : le célèbre guide rouge. Crée en 1900 par les frères Michelin, en un siècle ce guide est devenu une véritable bible de la Gastronomie qui fait et défait la réputation des chefs. Alors que représente une étoile pour un restaurant ? Enquête dans les secrets des restaurants étoilés...

« Restos : La guerre de la livraison »

3 clicks : c’est la seule chose à faire pour obtenir en 30 minutes chrono un petit déjeuners bio, un déjeuner fait maison ou un même un dîner gastro. La livraison de repas explose en France et a bouleversé la manière de s’alimenter des citadins pressés. Alors qui se cache derrière ce nouveau business ultra compétitif ? Enquête dans les secrets du business très convoité de la livraison à domicile, un marché qui aiguise les appétits.

« Burger : La star des restos »

Dans l’hexagone, 1 sandwich vendu sur 2 est un hamburger. On en consomme 1 toutes les 40 secondes ! Nous sommes les 2èmes plus gros consommateurs d’Europe après les Anglais. Mais aujourd’hui, le burger veut redorer son image, ne plus être le symbole de la junk food. Alors comment en quelques années ce simple sandwich US s’est imposé comme le plat phare de nos brasseries ? Enquête dans les secrets de fabrication du hamburger, la nouvelle star des restaurants Français.

.