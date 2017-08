Une statue de Michael Jackson dans une favela de Rio de Janeiro a été affublée d'un fusil d'assaut - Regardez

Une photo de la statue de Michael Jackson dans une favela de Rio de Janeiro affublée d'un fusil d'assaut a circulé sur les réseaux sociaux.

La police locale a indiqué dans un communiqué que la photo avait été prise "par des criminels" appartenant au gang d'un trafiquant de drogue arrêté le 27 juillet.

"Les suspects ont été identifiés et une opération est en cours pour les arrêter", explique le communiqué.

La statue de bronze, installée sur une terrasse de la favela Santa Marta, a été inaugurée en 2010, un an après la mort du chanteur, qui s'était rendu dans cette favela pour filmer des scènes du clip "They don't care about us", en 1996.

