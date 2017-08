Canal Plus: Laurence Ferrari sera le joker d'Yves Calvi le vendredi pour sa nouvelle émission d'access

Le lundi 4 septembre prochain, Canal Plus diffusera une nouvelle émission quotidienne, intitulée "L'Info du vrai", présentée par Yves Calvi. De 18h20 à 20h35, le journaliste sera en direct du lundi au jeudi.

Selon Le Parisien, Laurence Ferrari a été choisie pour être sa joker le vendredi soir.

Dans "L'info du vrai", Yves Calvi animera un grand rendez-vous d’information décryptée, analysée, expliquée… Un grand rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent faire la part de l’information et de la communication, du sérieux et de l’anecdotique, du vrai et du faux.

Dans une époque hyper connectée où « fake news » et « faits alternatifs » se propagent, L’INFO DU VRAI prendra le temps de la mise au point.

Dans une alternance de reportages, d’analyses et de débats.

.