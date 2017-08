Un tweet de Barack Obama sur Charlottesville en passe de devenir le plus "liké" de l'histoire d'internet

Pendant que Donald Trump condamnait avec beaucoup de retard les suprémacistes blancs pour les événements de Charlottesville qui ont fait un mort samedi en Virginie, Barack Obama citait Nelson Mandela dans un tweet.

Un tweet en passe d'être le plus liké de l'histoire en s'approchant de plus en plus des 3 millions de like.

"Personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, ses origines ou sa religion...", a tweeté l'ancien président américain accompagnant le message d'une photo de lui, le sourire aux lèvres, face à trois enfants.



Charlottesville: une voiture percute des... by morandini