Les étranges retweets de Donald Trump hier sur son compte personnel intriguent les médias américains

Mardi matin, quelques heures après avoir condamné les "violences racistes" de Charlottesville, le président américain a retweeté Jack Posobiec, l'un de ses plus fidèles soutiens, auteur du livre Citizens for Trump ("Citoyens pour Trump"), connu pour être un conspirationniste d'extrême droite.

Le tweet de Jack Posobiec reprenait un article de la chaîne américaine ABC faisant état de 9 morts et 30 blessés lors de fusillades au cours du week-end à Chicago, avec en commentaire : "Pendant ce temps, 39 fusillades à Chicago ce week-end, 9 morts et aucune indignation des médias nationaux. Pourquoi ça ?"

Comme certains internautes l'ont souligné, les fusillades à Chicago ne sont pas des faits divers choisis au hasard par Jack Posobiec. Dans cette ville au taux de criminalité élevé, elles sont le plus souvent l'oeuvre d'hommes noirs.

Par ce tweet, qui met sur le même plan un crime politique comme celui commis samedi à Charlottesville et des crimes rellevant du fait divers, Jack Posobiec dénonce ce qu'il interprète comme une différence de traitement médiatique entre meurtriers blancs et noirs. Mashable rapporte que ce retweet du président américain a été perçu outre-Atlantique comme un geste en direction de la droite alternative ("alt right") après ses déclarations sur les événements de Charlottesville lundi soir.

Mais Donald Trump n'a pas fait que retweeter ce message lourd de sous-entendus. Il a également retweeté le message d'un homme qui le traitait de "fasciste", avant de le supprimer une vingtaine de minutes plus tard.



Charlottesville: une voiture percute des... by morandini