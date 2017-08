Emmanuel Macron porte plainte pour "harcèlement" contre un photographe qui le suivait sur son lieu de vacances

Emmanuel Macron a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances, a-t-on appris mardi auprès de l'Elysée. Le chef de l'Etat est actuellement en vacances à Marseille en compagnie de son épouse Brigitte.

"De temps en temps, il sort (...) et ce photographe journaliste l'a suivi à plusieurs reprises à moto. La sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, il a continué, parfois à ses risques et périls", indique le service de communication de l'Elysée.

"Dimanche, il s'est introduit sur la propriété privée, ce qui a conduit à un dépôt de plainte" pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée", a-t-on précisé, confirmant une information du magazine VSD. La plainte a été déposée "au nom du président", souligne-t-on. D'après VSD, le photographe a été retenu environ six heures en garde à vue dimanche dans un commissariat de Marseille.

Selon une source policière à Marseille, il se trouvait à l'entrée du parc Talabot lors de son interpellation et a été relâché à l'issue des vérifications d'usage.

L'Elysée a en revanche démenti toute pression sur des équipes de télévision postées devant la maison qu'occupe le couple Macron. "Ce n'est pas du tout notre manière de travailler", souligne-t-on.

- Pas fréquent -



L'Elysée a en revanche démenti toute pression sur des équipes de télévision

postées devant la maison qu'occupe le couple Macron. "Ce n'est pas du tout

notre manière de travailler", souligne-t-on, en dépit des tensions entre M.

Macron et une partie des médias depuis son élection en mai.

Qu'un chef de l'Etat, lui-même protégé de poursuites durant son mandat par

son immunité présidentielle, porte plainte n'est pas fréquent. C'est ainsi une

première depuis le début de son quinquennat pour M. Macron.

François Hollande n'avait pas intenté d'actions en justice durant son

quinquennat. L'actrice Julie Gayet avait elle attaqué en justice le magazine

people Voici qui avait publié en 2014 des photos d'elle et du chef de l'Etat

dans l'enceinte de l'Elysée.

Son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait lui porté plainte à plusieurs

reprises. En 2008, il avait ainsi intenté une action contre la compagnie

aérienne Ryanair pour avoir utilisé son image et celle de Carla Bruni dans une

publicité.

Il avait aussi porté plainte contre le Nouvel Observateur: l'hebdomadaire

avait affirmé qu'il avait envoyé un SMS à son ex-épouse, Cécilia, lui

proposant d'annuler son mariage avec Carla Bruni.

Yves Bertrand, ancien patron des Renseignements généraux, avait eu droit

lui aussi à une plainte après la publication dans la presse d'extraits de ses

carnets secrets selon lesquels M. Sarkozy avait reçu de l'argent d'un homme

d'affaires.