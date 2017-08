Le chanteur Herbert Léonard est en rééducation: "Il est sorti des soins intensifs et travaille à sa récupération"

En juin dernier, Herbert Léonard était plongé dans un coma artificiel après une embolie pulmonaire alors qu'il était chez lui. Deux mois après son hospitalisation, son épouse, Cléo, a donné des nouvelles rassurantes à ses fans.

"Herbert est en rééducation ! Il est sorti des "soins intensifs" et travaille à sa récupération. Il a beaucoup maigri (normal dans le coma pendant 32 jours) et doit se reconstruire un corps normal...", peut-on lire sur le message posté sur Facebook.

Et d'ajouter : "Donc, il travaille un peu mieux et un peu plus chaque jour. Il rééduque son souffle. Il lit, regarde la TV, mange, dort, marche et travaille dans une bonne ambiance. Des journées bien remplies sous les directives des médecins pneumologues et des infirmières kinésithérapeutes".

Sa femme indique que "de longues semaines [sont] à venir avant de retrouver sa maison". Le message se termine avec des remerciements à destination de ses fans. "Il est prévenu de toutes vos pensées et vous remercie très fort", conclut le texte.

