EN DIRECT - Seine-et-Marne: L'homme qui a foncé sur la pizzeria testé positif aux stupéfiants - Le pronostic vital des 5 blessés graves n'est plus engagé

12h30: Selon BFMTV, le suspect a été testé positif aux stupéfiants. Un résultat qui doit être confirmé par une prise de sang.



12h15: Les perquisitions qui se sont déroulées ce matin au domicile des parents du suspect à la Ferté-sous-Jouarre sont terminées



12h00: Le point sur l'enquête à midi



En garde à vue, le conducteur du véhicule «a confirmé qu’il avait absorbé une quantité importante de médicaments», a indiqué une source judiciaire. «Les propos qu’il tient pour l’instant ne permettent pas d’établir son mobile», a-t-elle ajouté.

Lundi peu après 20H00 dans le village de Sept-Sorts, près de La Ferté-sous-Jouarre, cet homme né en 1985 est sorti de la route sur laquelle il roulait dans sa BMW pour foncer sur la terrasse d’une pizzeria et venir s’encastrer dans le restaurant.

Une jeune fille d’une douzaine d’années a trouvé la mort et son petit frère de trois ans a été gravement blessé.

Le pronostic vital des cinq blessés graves pris en charge à Paris dans quatre hôpitaux, y compris celui du petit garçon héliporté à Necker, «n’est plus engagé», a dit à l’AFP mardi l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Huit autres personnes ont été légèrement blessées, et sept personnes choquées ont été prises en charge par une cellule psychologique.

Le parquet et le ministère de l’Intérieur avaient, au vu des premiers éléments, écarté dès lundi soir une piste terroriste, moins d’une semaine après l’attaque à la voiture-bélier contre des militaires à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Des enquêteurs s’affairaient mardi matin derrière la bâche noire qui entoure entièrement la pizzeria située dans une zone industrielle, entre un restaurant chinois et un salon de coiffure, alors que des champs s’étendent de l’autre côté de la route.

11h42: Des perquisitions sont en cours au domicile des parents du suspect à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).



11h24: Le pronostic vital des cinq blessés graves pris en charge à Paris dans quatre hôpitaux, y compris celui du petit garçon héliporté à Necker, «n’est plus engagé», a dit à l’AFP mardi l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

09h53: En garde à vue, le conducteur du véhicule «a confirmé qu’il avait absorbé une quantité importante de médicaments», a indiqué une source judiciaire. «Les propos qu’il tient pour l’instant ne permettent pas d’établir son mobile», a-t-elle ajouté.

08h50: Dans la nuit, Emmanuel Macron a posté un message sur son compte Twitter. "Ce soir, je pense aux victimes et à leurs proches. Merci aux gendarmes et aux secours pour leur mobilisation", a déclaré le président de la République sur le réseau social.

.

08h34: La police scientifique est attendue sur place afin de modéliser les lieux



.



LUNDI 14 AOUT



.



00h36: Nouveau bilan de 1 mort, 14 blessés dont 5 graves.

L'individu conduisait sous l'emprise de stupéfiants

23h32: Ce que l'on sait à 23h30 de la situation en Seine et Marne

Une jeune fille a été tuée lorsqu'une voiture a foncé dans la devanture d'une pizzeria en banlieue de Paris lundi soir, et les premières déclarations du chauffeur "permettent d'écarter la piste terroriste". Le suspect, interpellé peu après les faits, aurait voulu se suicider, selon une source judiciaire. Il a percuté avec une voiture la devanture d'une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, département situé à l'est de Paris, selon le parquet de Meaux.

Une jeune fille de 13 ans, et non de huit ans comme indiqué dans un premier temps, "a trouvé la mort", a indiqué sur la chaîne BFMTV le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

"Quatre autres personnes sont dans un état très sérieux et huit autres plus légèrement" blessées, a-t-il ajouté. Le petit frère de la jeune fille tuée fait partie des blessés graves et son pronostic vital est engagé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Selon le parquet de Meaux, l'acte est "délibéré", mais n'a "a priori rien à voir avec un acte terroriste".

Les premières déclarations de l'homme interpellé "permettent d'écarter la piste terroriste", a confirmé une source judiciaire. L'homme, né en 1985, est "inconnu des services de renseignement et de la justice", a précisé M. Brandet. Cet homme, qui conduisait une BMW, a déclaré "avoir tenté de mettre fin a ses jours sans succès, hier (dimanche, ndlr). Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là", a déclaré la source judiciaire.

22h55: L’homme, « jeune », a déclaré « avoir tenté de mettre fin à ses jours sans succès, hier [dimanche]. Il aurait décidé de recommencer de cette manière-là », a détaillé une source judiciaire à l’Agence France-Presse. Il a par ailleurs déclaré, selon Le Monde, avoir une arme de type kalachnikov dans sa voiture. Les démineurs ont été dépêchés sur place pour fouiller le véhicule.

22h31: Nouveau bilan officiel: Une jeune fille de 13 ans est décédée et 12 blessés dont 4 graves. Le chauffeur est un Français de 32 ans, inconnu des services de police (Ministère de l'Intérieur)

22h30: Ce que l'ont sait à 22h30 ce soir sur ces évènements

Une voiture a foncé dans une pizzeria située à Sept-Sorts, en Seine-et-Marne, vers 21 heures. Une jeune fille de 13 ans environ a été tuée et sept personnes ont été blessées. Cinq de ces victimes sont en état d'urgence absolue. Le caractère intentionnel de cet acte ne fait aucun doute. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agit pas d'un acte terroriste, France 2 précise que l'homme aurait fait une tentative de suicide il y a quelques jours. Le conducteur a été interpellé par les gendarmes. L'homme, qui était au volant d'une BMW grise, est âgé de 39 ans selon RTL. Il aurait déclaré aux forces de l'ordre, dans des propos confus, qu'il voulait se suicider et qu'il avait des armes dans son véhicule. D'après les premières constatations, il n'est pas connu des services de renseignement.

22h16: Selon le Parquet de Meaux "c'est un acte délibéré mais qui à priori n'a rien avoir avec un acte terroriste". Selon les informations de France 2, le conducteur aurait fait une tentative de suicide il y a quelques jours. 22h11: Selon un témoin sur RMC, la voiture a foncé volontairement sur la terrasse puis a tenté de reculer et il en a été empêché. 22h09: La gendarmerie nationale demande sur Twitter de "ne pas gêner les opérations en cours" 22h00: Les premières photos sur Twitter 21h48: Selon BFM TV une enfant de 8 ans est décédé et il y a plusieurs blessés. La chaîne confirme que le chauffeur a foncé volontairement sur la terrasse de cette pizzeria qui se situe dans une zone industrielle. Un homme au volant d'une BMW a été interpellé par les forces de l'ordre. 21h29: Nos confrères indiquent que l'auteur a été interpellé 21h28: Un premier bilan fait état de huit blessés, dont six en urgence absolue. 21h27: Selon RMC, les faits se sont produits sur la terrasse dans un restaurant, à Sept-Sorts 21h26: Seine-et-Marne: Une voiture fonce intentionnellement dans une pizzeria - Au moins huit blessés (RMC)

<

Seine-et-Marne: Une voiture fonce... by morandini