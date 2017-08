La cinquième saison inédite de "Crimes" de Jean-Marc Morandini sera lancée le lundi 4 septembre à 20h55 sur NRJ12

Le lundi 4 septembre prochain, à 20h55, NRJ12 lancera la cinquième saison inédite de "Crimes", présentée par Jean-Marc Morandini.

Pour cette nouvelle saison, les téléspectateurs retrouveront un numéro de "Crimes"" en Ile-et-Vilaine.

Chaque émission revient sur trois faits divers qui ont marqué la région et donne la parole à ceux qui ont souffert, qui souffrent encore et qui se battent pour que justice soit faite.

Chaque enquête permet de découvrir des hommes et des femmes qui ont été au cœur d'un fait divers incroyable. Les familles des victimes, les proches des criminels, leurs avocats, les enquêteurs, les journalistes locaux...tous ces personnages et acteurs involontaires, parlent avec justesse et émotion de leurs histoires.

En attendant de retrouver cette cinquième saison, les téléspectateurs peuvent retrouver des numéros de "Crimes" chaque lundi cet été à 20h55 sur NRJ12.

