W9 diffusera sa télé-réalité "Les Marseillais vs le reste du Monde" dès le lundi 4 septembre à 18h50 - Découvrez les premières images - VIDEO

À partir du 4 septembre, W9 diffusera sa télé-réalité "Les Marseillais vs le reste du Monde" chaque jour de semaine à 18h50.

L’année dernière, la redoutable famille des Marseillais affrontait pour la première fois celle du « Reste du Monde » et avait réuni 940 000 téléspectateurs en moyenne. Une rencontre au sommet qui s’est soldée par une victoire écrasante de la famille des Marseillais !

Cette année, le Reste du Monde revient… plus déterminé que jamais à prendre sa revanche.

C’est à Marbella, dans le sud de l’Espagne, que les deux familles sont venues se mesurer l’une à l’autre dans l’espoir de remporter la coupe.Tous se sont mobilisés pour cette compétition d’exception dont seule une famille sortira victorieuse ! Pendant plusieurs semaines, ils vont devoir vivre ensemble. Mais si l’amitié, l’amour et l’humour seront au cœur de leur vie de groupe, la compétition féroce qui se joue entre eux risque bien de venir tout chambouler !

Il leur faudra faire des alliances parfois dangereuses et tenter de faire les bons choix car, à tout moment, le destin de leur famille pourra basculer et la vie de la maison aussi ! Entre manipulations, amours sincères, sentiments du passé, vieilles rancunes et coups de cœur, pour certains d’entre eux, ce voyage à Marbella pourrait bien se transformer en véritable règlement de compte.

jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images :