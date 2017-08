NRJ12 lance une nouvelle émission "Le débrief des filles", présentée par Ayem, tous les jours à 19h35

Le lundi 4 septembre, à 19h35, NRJ12 lancera une nouvelle émission présentée par Ayem : "Le mad mag - Le débrief des filles".

Chaque jour, Ayem et sa bande, Emilie, Tatiana-Laurence, Fiona et de nouvelles recrues débrieferont des épisodes quotidiens et passeront les garçons sur le grill !

Connexion en duplex avec les héros vacances des anges ou des incroyables aventures de Nabilla et Thomas, happenings qui opposent les filles et les garçons, mais également beaucoup d’humour, le debrief des filles s’annonce comme la vraie pause détente de la fin de journée.

.