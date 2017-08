TPMP: C8 annonce le retour de Cyril Hanouna pour le 4 septembre - Découvrez les noms des 7 chroniqueurs qui ne reviendront pas la saison prochaine

C'est officiel, Cyril Hanouna et TPMP reviendront à partir de 4 septembre prochain sur C8.

Plusieurs noms sont absents de ce communiqué et confirment des départs annoncés dont Matthieu Delormeau, Enora Malagré, Danielle Moreau, Thierry Moreau, Capucine Anav, Caroline Ithurbide ou encore Cauet.

Voici le communiqué que vient de publier la chaîne:

"À PARTIR DU LUNDI 4 SEPTEMBRE À 19H10 TOUCHE PAS À MON POSTE ! revient pour sa sixième saison avec une nouvelle formule enrichie en contenu.

De nouveaux visages vont rejoindre le show quotidien de Cyril Hanouna, comme Guillaume Genton et son zapping quotidien, Louis Morin pour son bloc-note ainsi que la somptueuse "bella", Kelly Vedovelli, qui sera chargée de l’ambiance musicale.

Pour la dose d’humour, Tom Villa rejoindra la bande dans une fiction quotidienne, Greg Guillotin nous surprendra avec ses caméras cachées et Hakim Jemili ira aux contacts de nos téléspectateurs.

Sans oublier bien évidemment Jean-Luc Lemoine et ses "Questions en 4/3" et Camille Combal, encore plus présent, qui animera un tout nouveau rendezvous.

La fine équipe emblématique de TPMP sera de retour : Valérie Benaim, Benjamin Castaldi, Julien Courbet, Maxime Guény, Jean-Luc Lemoine, Emilie Lopez, Géraldine Maillet, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc, Gilles Verdez…

Ils accueilleront de nouveaux camarades : Dominique Farrugia, Titoff, Rachid Arhab, Renaud Revel, Rokhaya Diallo, Christine Lentz mais aussi Pierre Ménès. Tous les jours, ils décrypteront l’actualité de la télé.



