Nice renonce au feu d'artifice du 15 août en raison de "la douleur encore vive autour des victimes de l’attentat du 14 juillet"

La municipalité de Nice a pris la décision de renoncer au traditionnel feu d'artifice du 15 août organisé sur la promenade des Anglais.

Dans un communiqué, la ville avance comme motivation "la douleur encore vive autour des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016", en précisant tout de même que Christian Estrosi, le maire de Nice, tenait à organiser "un événement festif, populaire et novateur".

Différents concerts et animations, autour notamment de la pétanque et du street art, sont ainsi programmés sur la promenade du Paillon, espace plus sécurisé que le bord de mer de la promenade des Anglais.

D’autres feux d’artifice sont néanmoins organisés au même moment sur la Côte d’Azur, notamment à Cannes le soir du 15 août dans le cadre de son festival d’art pyrotechnique.



Attentat de Nice - Regardez l'hommage poignant... by morandini