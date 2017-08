"Quotidien", présenté par Yann Barthès, de retour sur TMC pour une nouvelle saison le lundi 4 septembre à 19h20

Le lundi 4 septembre prochain à partir de 19h20, Yann Barthès revient sur TMC pour une deuxième saison de "Quotidien".

Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction, la chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver.

Lancée à la rentrée 2016, l'émission a connu un véritable succès d'audience sur la chaîne du groupe TF1, rassemblant en moyenne 1.300.000 de téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie.